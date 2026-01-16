La Ruota dei Campioni | il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5

La Ruota dei Campioni è il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In questo programma, i concorrenti si sfidano in prove di cultura generale, con l’obiettivo di accumulare montepremi e accedere alla Ruota della Fortuna. Di seguito, troverai tutte le informazioni su anticipazioni, partecipanti, ospiti, modalità di gioco, orari e dettagli sul format.

Dopo il grande successo delle scorse puntate, torna un nuovo speciale de La ruota della fortuna, con Gerry Scotti che approda in prima serata con La ruota dei campioni, un nuovo appuntamento in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, 16 gennaio 2026 su Canale 5. Appuntamento con una puntata speciale subito dopo il Tg5 intitolato La ruota dei Campioni. Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi.

