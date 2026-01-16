La rivolta rallenta e Trump sospende l’attacco per ora

La crescente attività internazionale di Donald Trump si manifesta attraverso diverse iniziative, dal controllo delle risorse venezuelane alle pressioni su Cuba e proposte di acquisizione come quella della Groenlandia. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un rallentamento delle tensioni e una sospensione temporanea delle azioni più aggressive. Questa dinamica riflette una fase di pausa nelle strategie dell’ex presidente, lasciando spazio a riflessioni sulle sue prossime mosse a livello globale.

L’iperattivismo internazionale del presidente Trump non sembra conoscere confini né gerarchie: dal controllo delle risorse venezuelane alle pressioni su Cuba, fino alla suggestione di acquisire la Groenlandia, ls sua agenda. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

