La rivolta rallenta e Trump sospende l’attacco per ora
La crescente attività internazionale di Donald Trump si manifesta attraverso diverse iniziative, dal controllo delle risorse venezuelane alle pressioni su Cuba e proposte di acquisizione come quella della Groenlandia. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un rallentamento delle tensioni e una sospensione temporanea delle azioni più aggressive. Questa dinamica riflette una fase di pausa nelle strategie dell’ex presidente, lasciando spazio a riflessioni sulle sue prossime mosse a livello globale.
L’iperattivismo internazionale del presidente Trump non sembra conoscere confini né gerarchie: dal controllo delle risorse venezuelane alle pressioni su Cuba, fino alla suggestione di acquisire la Groenlandia, ls sua agenda. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Iran, Trump rallenta: attacco congelato ma opzione militare resta
Leggi anche: Venezuela, i media Usa: l'attacco ora è imminente. Trump nega: «Non sto valutando nessuna azione»
