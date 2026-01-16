La risposta europea al bullismo di Trump in Groenlandia è ancora molto timida
In Groenlandia, le forze militari europee hanno iniziato a operare nel contesto di una presenza più articolata, con Francia, Germania, Svezia e Norvegia che hanno inviato contingenti per attività di ricognizione e addestramento a Nuuk. Questa presenza, ancora limitata, rappresenta un passo importante nel rafforzamento della cooperazione europea nell’area artica, all’interno di un quadro di crescente attenzione strategica e sicurezza regionale.
In Groenlandia sono arrivati i primi soldati europei. Francia, Germania, Svezia e Norvegia hanno inviato piccoli contingenti militari per missioni di ricognizione e addestramento a Nuuk, la capitale dell’isola artica. È una risposta simbolica, di certo non una dimostrazione di forza. Ma politicamente rilevante, da parte dell’Europa, per replicare alle ripetute minacce del presidente statunitense Donald Trump. Il dispiegamento di truppe è proprio una conseguenza delle parole aggressive di Trump e di un incontro alla Casa Bianca tra l’amministrazione americana, il governo danese e i rappresentanti della Groenlandia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
