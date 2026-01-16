La ricorrenza dei defunti a Napoli | tradizioni fede e pietas cristiana

La ricorrenza dei defunti a Napoli è un momento di riflessione e di rispetto, radicato nelle tradizioni cristiane e nella pietà popolare. La città si prepara con cura a questa occasione, tra processioni, offerte e momenti di preghiera, mantenendo vivo il senso di memoria e di affetto verso i propri cari. Un patrimonio culturale e spirituale che unisce comunità e famiglie in un gesto di fede e di rispetto.

Napoli, città dalle radici profonde e dal cuore antico, vive la ricorrenza dei defunti con un’intensità e una partecipazione che raccontano molto più di un semplice omaggio al passato. Qui, il culto dei morti non è solo un momento di memoria, ma si intreccia strettamente con la cultura popolare, la fede cristiana e una particolare forma di pietas che rende unica questa tradizione. Ogni anno, il 2 novembre, i napoletani si raccolgono nei cimiteri, trasformandoli in luoghi vivi di preghiera, affetto e ricordi. Il Cimitero Monumentale di Poggioreale, uno dei più grandi d’Europa, diventa un punto di riferimento fondamentale, meta di migliaia di persone che portano fiori, candele e rosari sulle tombe dei propri cari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

