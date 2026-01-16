La Repubblica dei dossier

La Repubblica dei dossier è un insieme complesso di documenti che si intrecciano tra loro. Al suo interno, un magistrato che in passato ha fatto parte della commissione parlamentare sulla criminalità organizzata si confronta con i dossier della Direzione antimafia. Un panorama di informazioni che richiede attenzione e rigore, senza eccessi di enfasi, per comprendere le dinamiche di un sistema dove i dossier sono al centro di molteplici indagini.

C'è un dossier che raccoglie altri dossier. E c'è un magistrato che una volta in Parlamento siede nella commissione che indaga su dossier della Direzione antimafia. La stessa che quel magistrato dirigeva prima di diventare onorevole. C'è poi una parte della Guardia di Finanza che indaga sulla Guardia di Finanza. E giornalisti amici di procuratori finiti nell'inchiesta di altri procuratori. Con l'accusa di avere usato, pure loro, file illeciti. Non è uno scioglilingua, è appunto l'Italia di Dossieropoli, la repubblica dei dossier. L'inquietante Paese in cui viviamo da anni e che soltanto adesso prende forma.

