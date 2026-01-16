La replica della Asl sull' ospedale di Popoli | La Terapia intensiva post-operatoria è prevista dalla normativa

La Asl di Pescara ha precisato che la terapia intensiva post-operatoria presso l’ospedale di Popoli è prevista dalla normativa vigente. La struttura, secondo l’ente, non ha subito chiusure né ridimensionamenti, contrariamente a quanto dichiarato da alcune fonti locali. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a rassicurare sulla continuità delle prestazioni sanitarie offerte nel presidio.

La Asl di Pescara "respinge con fermezza e smentisce in modo categorico" le dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd) e dal gruppo comunale RianimiAmo Bussi in merito a una presunta chiusura della rianimazione di Popoli, "definita in maniera allarmistica come una scelta che.

