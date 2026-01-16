La Red Bull non ha dubbi sul trucco del nuovo motore Mercedes | Se non lo capisci non meriti la F1

La discussione nel paddock sulla presunta manomissione del rapporto di compressione nel motore Mercedes 2026 continua a suscitare attenzione. Red Bull ha espresso chiaramente la propria posizione, sottolineando l’importanza della trasparenza e della comprensione tecnica nel mondo della Formula 1. La questione riguarda aspetti fondamentali delle power unit e la loro conformità alle regole, alimentando un dibattito che coinvolge team, tecnici e appassionati.

Da settimane il paddock discute del presunto trucco del motore Mercedes sul rapporto di compressione delle power unit 2026. Il capo del reparto motori Red Bull prende posizione nel dibattito e attacca: le regole sono "cristalline" e chi non le capisce "non merita la Formula 1".

