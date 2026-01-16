La rapina in banca a Bagheria con guanti bandane e maschere | c' è un altro arresto

Si approfondiscono le indagini sulla rapina avvenuta il 27 agosto a Bagheria, presso l’istituto Credem di via Città di Palermo. Dopo l’arresto di alcuni sospettati, nelle ultime ore è stato fermato un altro individuo, ritenuto coinvolto. La rapina, avvenuta con l’uso di guanti, bandane e maschere, ha portato al sequestro di oltre 6.000 euro. Le autorità proseguono i controlli per identificare gli altri responsabili e ricost

Si stringe il cerchio attorno agli ultimi due rapinatori rimasti a piede libero dopo il colpo messo a segno lo scorso 27 agosto ai danni dell'istituto bancario Credem di via Città di Palermo, a Bagheria, fruttato oltre 6mila euro. Ieri i carabinieri della sezione operativa della compagnia di.

