La Racing Bulls svela la nuova monoposto | Detroit celebra l’alleanza tra Red Bull e Ford

La Racing Bulls presenta la nuova monoposto in un evento a Detroit, segnando un passo importante nel suo percorso in Formula Uno. L’occasione valorizza l’alleanza tra Red Bull e Ford, evidenziando la volontà di innovazione e crescita della squadra. In un contesto simbolico, la squadra ha condiviso la propria visione tecnica e sportiva, confermando l’impegno verso una nuova fase di sviluppo e competizione.

Da Faenza a Detroit, la Racing Bulls lancia la sua sfida alla nuova era della Formula Uno. In una location storica e altamente simbolica, la Visa Cash App Racing Bulls ha svelato la nuova monoposto e soprattutto la visione tecnica e sportiva che accompagnerà la squadra verso il grande cambio regolamentare del 2026, anno dell’esordio della power unit Red Bull Ford Powertrains. L’evento, seguito dal vivo da 1.500 ospiti e da migliaia di appassionati collegati su YouTube e Red Bull tv, ha celebrato la nuova alleanza tra Vcarb, Ford Racing e Oracle Red Bull Racing, una partnership che unisce due colossi dell’innovazione accomunati dalla stessa ambizione: spingere oltre i limiti ingegneristici e sportivi della Formula Uno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Presentata a Detroit la nuova Racing Bulls: il blu Ford insieme al bianco - Cambiamento e tradizione si uniscono, per sorprendere e allo stesso tempo regalare continuità al pubblico. msn.com