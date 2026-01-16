La questione meridionale al centro del libro Savoia Fascisti Repubblichini Ne parlano il filosofo Diego Fusaro e lo scrittore Carmelo Ingrosso

ANCONA – Il sud Italia è il grande protagonista del libro «Savoia Fascisti Repubblichini». L’opera verrà presentata al Magazzino Muse di Ancona dallo scrittore Carmelo Ingrosso e dal noto filosofo Diego Fusaro nel corso di un evento intitolato “La questione meridionale e l’aggressione sabauda al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

