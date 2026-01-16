La provocazione di Putin | Male i rapporti con l’Europa Ma siamo pronti a ripartire

Il recente annuncio di Putin evidenzia una volontà di dialogo con l’Europa, pur sottolineando l’importanza di riconoscere gli interessi russi. In un contesto di relazioni tese, la posizione del leader russo suggerisce una disponibilità a riprendere i rapporti, mantenendo comunque una postura di tutela degli interessi nazionali. Questa dinamica rappresenta un elemento chiave nell’equilibrio geopolitico tra Russia e Unione Europea.

Un Putin in versione statista ma a modo suo, che è pronto al dialogo con tutti, anche con l’Unione europea, purché vengano riconosciuti anche gli interessi della Russia. Lo zar ha parlato in occasione del ricevimento delle credenziali dei nuovi ambasciatori, fra cui quello italiano, Stefano Beltrame. Venti minuti in cui ha ricordato la sua visione del mondo, fatto capire che è pronto a intervenire se Cuba venisse attaccata, ma ha anche teso una mano a Trump per la costruzione di una nuova " architettura internazionale ". "APERTO AL DIALOGO" La maggior parte degli ambasciatori presenti veniva da Paesi africani o sudamericani, con cui Mosca ha un ottimo rapporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

