La prima vittoria di Sinner | Cahill resta con lui un altro anno

Jannik Sinner conquista la sua prima vittoria stagionale, confermando la collaborazione con il coach Cahill per un altro anno. La sua partita odierna alla Rod Laver Arena di Melbourne, contro Felix Auger-Aliassime, rappresenta un passo importante nel suo percorso. L'appuntamento è previsto per le 7 ora italiana, segnando un momento di attenzione per gli appassionati di tennis che seguono da vicino la crescita del giovane talento italiano.

Jannik Sinner è pronto a prendersi la scena nella mattinata italiana, con inizio alle 7, per l'ultima esibizione odierna alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime (n.7 ATP). Un assaggio di Australian Open prima di fare sul serio da domenica 18 (diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+ e HBO Max). Il cammino per lui inizierà lunedì 19 o martedì 20, quando affronterà al primo turno il mancino francese Hugo Gaston, n.94 del mondo, come stabilito dal sorteggio di ieri. Al terzo turno potrebbe profilarsi la sfida con il brasiliano Fonseca, mentre nei quarti l'americano Ben Shelton, già avversario a Wimbledon 2025.

