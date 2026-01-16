La prima ministra giapponese Takaichi canta tanti auguri in italiano a Meloni la premier | È appena diventata la mia migliore amica
La prima ministra giapponese Takaichi ha rivolto a Meloni un messaggio di auguri in italiano, dichiarandola sua nuova migliore amica. Nel messaggio, Takaichi ha espresso supporto e vicinanza, sottolineando la volontà di affrontare insieme le sfide future. Questo gesto testimonia un rapporto di collaborazione e amicizia tra i due leader, segnando un passo importante nel dialogo tra Giappone e Italia.
“Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato la prima ministra Sanae Takaichi dopo il bilaterale a Tokyo, sottolineando che “è appena diventata la mia migliore amica”. Nel video al termine del pranzo offerto da Takaichi a Meloni c’è anche spazio per gli auguri di compleanno alla premier italiana: la delegazione giapponese canta “tanti auguri” a Meloni, che ieri ha compiuto 49 anni, e alla premier viene anche consegnata una torta con candeline da spegnere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
