La Pfm tra grandi hits e l’omaggio a De André

La Pfm – Premiata Forneria Marconi – torna a esibirsi a Brescia con lo spettacolo “Doppia traccia” al Teatro Clerici. In questa occasione, la storica band italiana presenta un repertorio che unisce grandi successi e omaggi a De André, offrendo al pubblico un concerto che attraversa diversi stili e epoche. Un appuntamento che conferma la capacità della band di rinnovarsi mantenendo vivo il proprio patrimonio musicale.

La musica della Pfm – Premiata Forneria Marconi – sul palco del Teatro Clerici. La storica prog band italiana torna a Brescia questa sera con " Doppia traccia ", tappa del nuovo tour che coniuga due grandi mondi. Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo e la seconda dedicata a Faber con " Pfm canta De André ". Inconfondibile lo stile, che combina la potenza espressiva di rock, progressive e classica in un'entità affascinante. Ogni concerto è unico grazie alla profonda intesa tra i musicisti che con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza propongono a ogni concerto piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

