La partita del Napoli fa chiudere un' uscita della tangenziale

Per il match Napoli-Sassuolo, la Prefettura di Napoli ha disposto la chiusura dell’uscita di Fuorigrotta sulla Tangenziale, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 19 di domani fino a cessate esigenze. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni sul traffico durante l’intervallo della partita.

In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sassuolo, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19 di domani e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e.

Napoli-Parma LIVE; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Inter-Napoli risultato 2-2: McTominay riprende Dimarco e Calhanoglu, i nerazzurri non scappano; Napoli, tanta voglia di difendere lo scudetto.

Napoli, Rrahmani al 45': "Dobbiamo pensare solo a noi, vogliamo chiudere la partita" - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Roma: "Tutti i giocatori della Roma si muovono tanto, ci sono tante difficoltà ma dobbiamo pensare ... tuttomercatoweb.com

In #NapoliParma abbiamo avuto solo un'altra conferma che i calci d'angolo per il Napoli, sono una mera formalità. 7 corner, zero pericoli creati. Siamo al 3° posto per corner battuti (113). Una media di 5,5 a partita. Ancora non capisco come sia possibile affidar x.com

Pensare che il Napoli non abbia vinto la partita contro il Parma per colpa di un fuorigioco del genere fa ancora più male #NapoliParma #Mazzocchi - facebook.com facebook