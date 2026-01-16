La partita del Napoli fa chiudere un' uscita della tangenziale

Per il match Napoli-Sassuolo, la Prefettura di Napoli ha disposto la chiusura dell’uscita di Fuorigrotta sulla Tangenziale, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 19 di domani fino a cessate esigenze. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni sul traffico durante l’intervallo della partita.

