La nuova villa di CR7 è pronta | 3 anni di lavoro e 35 milioni spesi | per girarla serve…

Dopo tre anni di lavori e un investimento di circa 35 milioni di euro, la nuova villa di Cristiano Ronaldo in Portogallo è pronta. La residenza riflette stile e comfort, rappresentando un importante progetto per il calciatore. La struttura, ultimata dopo un’attenta progettazione, si distingue per i dettagli e le finiture di alta qualità, offrendo un ambiente esclusivo e funzionale.

Dopo tre anni di lavori e un investimento fuori scala, Cristiano Ronaldo ha finalmente completato la sua nuova residenza in Portogallo. Stando a quanto riportato dal Daily Express, la villa sorge a Cascais e avrebbe richiesto una spesa complessiva di circa 34,5 milioni di euro, entrando di diritto tra le proprietà private più costose e imponenti dell'intero Paese. La dimora è concepita come un autentico resort di lusso. All'interno trovano spazio una piscina coperta e una all'aperto, utilizzabili in ogni periodo dell'anno, oltre a un'area sotterranea progettata per ospitare la vastissima collezione di supercar del campione portoghese.

