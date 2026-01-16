La nebbia limita la visibilità all' aeroporto di Pescara ancora voli dirottati
A causa della persistente nebbia, l'aeroporto di Pescara sta registrando limitazioni alla visibilità, con alcuni voli dirottati o in ritardo. Le condizioni meteorologiche stanno influenzando le operazioni aeroportuali, rendendo necessarie alcune variazioni nel traffico aereo. Si consiglia di verificare aggiornamenti e comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.
Ancora disagi all'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia che nelle ultime ore è scesa sul territorio, limitando la visibilità nell'area dello scalo. In particolare, il volo proveniente da Catania e quello proveniente da Torino sono stati dirottati all'aeroporto di Fiumicino. I viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sono stati cancellati e dirottati alcuni voli a causa della nebbia all’aeroporto di Catania - Sabato mattina nella zona dell’aeroporto internazionale di Catania “Vincenzo Bellini” è scesa una nebbia tanto fitta da interferire con il traffico aereo. ilpost.it
Ci segnalano diversi tamponamenti sul Ponte Punta Penna, causa nebbia. Prestate attenzione. - facebook.com facebook
