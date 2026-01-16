La nebbia limita la visibilità all' aeroporto di Pescara ancora voli dirottati

A causa della persistente nebbia, l'aeroporto di Pescara sta registrando limitazioni alla visibilità, con alcuni voli dirottati o in ritardo. Le condizioni meteorologiche stanno influenzando le operazioni aeroportuali, rendendo necessarie alcune variazioni nel traffico aereo. Si consiglia di verificare aggiornamenti e comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

