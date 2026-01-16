Il seminario 2026 dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini è iniziato questo pomeriggio in una Sala del Consiglio comunale affollata di giovani. Intitolato

Si è aperto l’altro pomeriggio, in una Sala del Consiglio comunale gremita di giovani, il seminario 2026 dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, quest’anno intitolato "Tra tormento e libertà. La musica nei ghetti e nei campi nazisti ". A inaugurare il ciclo di incontri è stata la straordinaria vicenda di Alice Herz Sommer, pianista nata a Praga nel 1903 e scomparsa nel 2014 a 111 anni, raccontata da Guido Barbieri con la lezione "In questo tempo, in questa tempesta. Il secolo senza fine di Alice Herz Sommer". La vita di Alice Herz Sommer attraversa tutte le tragedie del Novecento senza mai perdere la fiducia nella musica come forza vitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La musica contro l’orrore: il seminario sulla memoria tra lager e libertà

