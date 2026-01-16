Le passerelle, per ora, possono aspettare: Bella Hadid si è presa una pausa per recitare nella nuova serie horror di Ryan Murphy, The Beauty, in uscita su Disney+. La première newyorkese dello show si è tenuta al Museum of Modern Art: per il red carpet, la top model ha scelto un abito rosso fiammante che nasconde un omaggio (neanche troppo velato) al suo personaggio. Il ruolo di Bella Hadid nella serie tv The Beauty. All’evento di New York erano presenti i membri del cast della serie: Ashton Kutcher, Rebecca Hall, Evan Peters, Isabella Rossellini e Bella Hadid, che interpreta proprio una modella. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La modella ha partecipato alla serie tv "The Beauty": sul red carpet, alla prima dello show, è rimasta nel personaggio con un abito rosso sangue

Leggi anche: Gwyneth Paltrow sul red carpet con un abito disegnato da lei

Leggi anche: Sienna Miller col pancione sul red carpet dei Fashion Awards: annuncia la gravidanza con l’abito trasparente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Donatella Poletti, la “Modella Over” di San Maurizio d’Opaglio, vince 26 mila euro ad “Affari tuoi”; Chi è Mariana Rodriguez, che interpreta Martina in Buen Camino di Checco Zalone; Can Yaman è tornato a Roma. Foto davanti al Colosseo e messaggio ai media; Diego Daddì vicino all’ex Miss Italia Barbara Santagati: “Non ho tradito Elga, non sono amiche”.

Planet Lady ha partecipato a questa sfilata occupandosi dello styling dei capelli e della creazione dei look, contribuendo a valorizzare ogni modella in passerella. #hairstylist #sfilata #backstage #hairfashion #planetlady - facebook.com facebook