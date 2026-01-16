La mensa ferroviaria di Napoli Centrale verso la chiusura sos del sindacato

La mensa ferroviaria di Napoli Centrale, operativa da anni, è stata annunciata per la sua prossima chiusura il 28 febbraio 2026. La decisione, comunicata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, solleva preoccupazioni riguardo alla perdita di dodici posti di lavoro e all’impatto sul presidio sociale che questa struttura rappresenta per la città. La notizia evidenzia le tensioni tra esigenze economiche e tutela dei servizi pubblici.

Il prossimo 28 febbraio 2026 chiuderà la storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale”. E’ quanto affermano Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, rispettivamente segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti parlando di “una decisione improvvisa e inaccettabile che mette a rischio 12 posti di lavoro e cancella un presidio sociale da anni al servizio della città”. “La mensa, gestita dalla società Elior – sottolineano Lustro, Aversa e Ferraiuolo – non è soltanto un punto di ristoro per il personale ferroviario, ma un luogo di riferimento quotidiano per studenti, lavoratori, cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Sindacato trasporti: “Il 28 febbraio chiude la mensa ferroviaria di Napoli Centrale” Leggi anche: “Nella mensa dei poliziotti nel carcere di Poggioreale mancano anche pane e acqua”: la denuncia del sindacato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A Napoli chiude la mensa ferroviaria: "A rischio 12 posti di lavoro" - L'articolo A Napoli chiude la mensa ferroviaria: "A rischio 12 posti di lavoro" proviene da OttoPagine. msn.com

Giornata mondiale poveri: Napoli, pranzo comunitario alla mensa del Carmine con il card. Battaglia - In occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 16 novembre 2025, rinnovando l’appello alla solidarietà e all’incontro fraterno, Caritas Napoli e i padri Carmelitani hanno ... agensir.it

Lucca, nasce a gennaio la nuova Casa dell’Amicizia Sarà inaugurata venerdì 9 gennaio la Casa dell'Amicizia, la nuova sede della Comunità di Sant'Egidio a Lucca. Si tratta dell'ex mensa ferroviaria in viale Cavour, che la Comunità ha ottenuto in comodato d' - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.