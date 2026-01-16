La Mens Sana si gode il baby Calviani | Sono contento dei miei progressi

La Mens Sana si gode i progressi di Lapo Calviani, giovane classe 2008 che si è affermato come uno dei punti di riferimento della squadra. Inizialmente aggregato come uno tra i tanti giovani, Calviani ha dimostrato crescita e determinazione, conquistando un ruolo importante nel roster di coach Federico Vecchi. La sua evoluzione testimonia l’attenzione del club nello valorizzare i talenti emergenti e nel puntare sul loro sviluppo.

E’ indubbiamente la sorpresa più grande della Mens Sana del girone di andata. Il classe 2008 Lapo Calviani (nella foto) inizialmente aggregato al gruppo come uno dei tanti giovani (dopo aver esordito in prima squadra nella scorsa stagione a Varese) è diventato un perno del roster di coach Federico Vecchi che ha dimostrato di non avere la minima esitazione quando c’è da buttare nella mischia i giovani. "Sicuramente la partita di sabato contro il Costone è stata un’ottima prova per noi – dice l’esterno - sotto molti punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista dell’attenzione e dell’approccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Mens Sana si gode il baby Calviani: "Sono contento dei miei progressi" Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si concentra sulla sfida a San Miniato. Pannini: "Ci sono le basi per fare un’ottima stagione» Leggi anche: Juventus-Lecce, Spalletti: “Match difficile. Mercato? Sono contento dei miei” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Mens Sana si gode il baby Calviani: Sono contento dei miei progressi. La Mens Sana si gode il baby Calviani: "Sono contento dei miei progressi" - E’ indubbiamente la sorpresa più grande della Mens Sana del girone di andata. sport.quotidiano.net

Photogalley del match casalingo con la Mens Sana Mesagne! #forzaceglie #iotifoceglie #mbc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.