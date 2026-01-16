La memoria non si limita alle funzioni del cervello. Studi recenti condotti da neuroscienziati americani hanno evidenziato che l'effetto di spacing, noto per migliorare la memorizzazione negli animali, si verifica anche in cellule non neurali. Questi risultati ampliano la nostra comprensione dei processi di conservazione delle informazioni, suggerendo che la memoria potrebbe coinvolgere più componenti di quanto si pensasse.

È risaputo che il cervello — o, più precisamente, i neuroni in esso contenuti — immagazzinino i ricordi. Negli animali, l’apprendimento e la memoria mostrano una caratteristica peculiare, detta spacing effect (o effetto spaziatura, che in italiano suona malissimo, lo so). In pratica, suddividendo l’apprendimento in più sessioni (la spaced repetition o ripetizione spaziata), si ottengono ricordi più robusti e duraturi rispetto all’imparare tutto in un’unica volta, con buona pace di quellei che studiano in blocco il giorno prima di un esame. E se questo valesse non solo per i neuroni, ma anche per altre cellule? Dopotutto molti degli “strumenti” molecolari per la formazione dei ricordi sono presenti in tutti i tipi cellulari. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - La memoria? Non è solo prerogativa del cervello

Leggi anche: Ciò che un insegnante dovrebbe sapere del cervello dei propri studenti: come apprende, la memoria, l’attenzione, la motivazione

Leggi anche: Un curioso frutto di mare migliora memoria e salute del cervello nei test di laboratorio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cervello e memoria, svelato il segreto dei ricordi che restano - Un nuovo studio dei ricercatori della Boston University ha scoperto il meccanismo che si cela dietro la ... fanpage.it

Cervello. Resistenza fisica e funzionalità cognitiva determinate dalla “memoria di lavoro” - La coesione della rete cerebrale che si attiva con la “memoria di lavoro” la memoria transitoria che passa tra la percezione sensoriale e l’azione- quotidianosanita.it

100 anni delle leggi fascistissime: memoria e democrazia Le leggi fascistissime non furono una semplice stagione di norme autoritarie: furono l’atto con cui, tra il 1925 e il 1926, la democrazia italiana venne smontata pezzo dopo pezzo e sostituita con la dittat - facebook.com facebook