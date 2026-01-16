La memoria come antidoto Ricordati gli eccidi del 1944
Con la tappa da Fornovolasco a Castelnuovo, culminata al Convento dei Cappuccini, si è concluso il percorso
Con la tappa Fornovolasco- Castelnuovo, con arrivo al Convento dei Cappuccini, dove è avvenuta la commemorazione dell’eccidio del 23 settembre 1944, compiuto dalle Brigate Nere in quel luogo e in località Merlacchiaia, si è concluso il passaggio in Garfagnana del cammino " La scelta di Antigone ". Cammino che, organizzato da Movimento Tellurico, partendo da Piazza dei Miracoli a Pisa, con numerose tappe, ha raggiunto a piedi Bologna, legando fra loro i luoghi (tra questi Foce di Terrarossa, uno dei luoghi della memoria), lungo il percorso, che fu teatro della Resistenza e delle stragi nazifasciste compiute durante nella terribile estate del 1944. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La memoria come antidoto. Ricordati gli eccidi del 1944.
