La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con Giovannino e Tina Cipollari | così Antonio Ricci

Dopo sette mesi di pausa, “Striscia La Notizia” torna su Canale 5 con cinque puntate di prima serata, a partire dal 22 gennaio, ogni giovedì. Il programma, noto per il suo approccio satirico e critico, riprende il suo ruolo di osservatore della realtà, affrontando temi di attualità con attenzione e sobrietà. Questa ripresa rappresenta un’occasione per rilanciare un’informazione equilibrata e puntuale, mantenendo fede alla sua tradizione di approfondimento.

Dopo sette mesi di assenza, “Striscia La Notizia” è pronta a sbarcare nuovamente su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci stavolta andrà in onda solo il giovedì dal 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata. Una novità già annunciata da mesi anche dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, “di comune accordo con Ricci” per lasciare spazio per l’appuntamento settimanale a “La ruota della fortuna” con Gerry Scotti, che macina ascolti ottimi giorno dopo giorno. Dunque il programma cambia totalmente pelle, il sottotitolo, non a caso, è “ La voce della presenza “. Al timone della nuova edizione, studiata ad hoc da Antonio Ricci per l’approdo in prime time, i due conduttori storici del programma Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con Giovannino e Tina Cipollari”: così Antonio Ricci Leggi anche: Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili Leggi anche: Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne: “Se non mi calmo, cosa fai?”, interviene Maria De Filippi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con ... - Antonio Ricci presenta la nuova versione di Striscia con sei veline e ospiti speciali, e lancia critiche alla Meloni sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it

L’insegnamento della religione cattolica ha attraversato una trasformazione profonda negli ultimi 40 anni. Da un modello rigido a un approccio che valorizza il dialogo, il confronto e la crescita personale. Se ne parla oggi a In cammino alle 19.30 in diretta su # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.