La madeleine di Renzi | una Margherita 4.0 per aiutare csinistra a vincere

Roma, 16 gen. (askanews) – Il nome, come una madeleine di Proust, sblocca ricordi, evoca protagonisti e storie, nonchè la propria storia politica. Il nome è: Margherita 4.0. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ripete da mesi (da anni?) che al campo largo per vincere le elezioni politiche e tornare al governo del Paese non basta l’alleanza tra i Dem, i Cinquestelle, Avs e +Europa (Calenda, con Azione, ha ribadito più volte di volerne stare fuori), ma serve un’altra gamba, una gamba di centro, un luogo in cui i riformisti possano riconoscersi e sentirsi rappresentati. Ora poi “che Meloni ha fifa di perdere le elezioni” e, dopo i distinguo della Lega sulla risoluzione sull’Ucraina, “ha una fronda a destra”, è il momento di agire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Solo la sinistra può salvare Meloni, dividendosi. L'agenda per una Margherita 4.0

Leggi anche: Renzi: Margherita 4.0 va fatta, non è operazione contro Pd

