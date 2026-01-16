La lunga fiaccolata che attraverserà la città | tutte le strade chiuse

Una fiaccolata ecumenica attraverserà la città, coinvolgendo sia la chiesa cattolica che quella ortodossa romena in un momento di preghiera condiviso. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio delle fiaccole e garantire la sicurezza dei partecipanti. L’iniziativa rappresenta un momento di unione tra le comunità religiose, attraversando le vie cittadine con sobrietà e rispetto.

Una grande fiaccolata ecumenica. La chiesa cattolica e la chiesa ortodossa romena insieme per un momento di preghiera che passerà, attraverso la luce delle fiaccole, anche per la città.Il 22 gennaio a Monza si svolgerà l'evento ecumenico che riunisce le due chiese. L'appuntamento è alle 20.45.

