la lingua biforcuta dei compagni

L’evoluzione della politica italiana si manifesta ancora una volta in una biforcazione tra opposte visioni. Mentre il governo introduce nuove norme sulla sicurezza, i diversi schieramenti interpretano e reagiscono in modo divergente, evidenziando le tensioni tra approcci più restrittivi e quelli più garantisti. Questa dinamica riflette le contraddizioni e le sfumature di un panorama politico complesso, dove le scelte pubbliche si intrecciano con le diverse sensibilità e valori dei cittadini.

Pronti via, la sinistra si è auto-ribaltata di nuovo. Non appena il governo ha anticipato le nuove norme sulla sicurezza, i progressisti convertiti a legge e ordine sono tornati alle origini ed è scattata l’ora del fascismo: la destra reprime, la criminalità non si combatte così, date retta a noi che siamo quelli bravi, democratici. E secondo loro, questa favola gli italiani dovrebbero bersela tutta d’un fiato, quando la sinistra è stata al governo per svariate legislature e dal 2016 al 2022 in Italia sono sbarcati 650mila migranti irregolari. I compagni non vogliono ammettere che c’è uno scenario incancrenito dalle loro scelte politiche precedenti, da un cambiamento nel comportamento giovanile, dalla giustificazione della violenza nelle manifestazioni di piazza contro le forze dell’ordine, dalla tolleranza nei confronti di crimini commessi da minori, tutto frutto della sociologia del “è sempre colpa della società” che ha creato danni enormi alla convivenza, al patto tra i cittadini, soprattutto nelle metropoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

