La Grazia – Il sacro e il profano secondo Sorrentino

Da nerdpool.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Sorrentino è un regista pomposo, che ama sorprendere il pubblico con metafore e inquadrature piene di significato, sceneggiature poetiche e talvolta criptiche, personaggi complessi e riflessivi. Nelle sue scene spesso succede tutto mentre non succede nulla, il silenzio è indicativo e ogni dettaglio è carico di significato. Un tema ricorrente nelle sue opere è la religione, rappresenta in modo spesso controverso, senza troppi giri di parole, talvolta critico e che mette al centro dell’attenzione la contrapposizione tra sacro e profano. Anche nel suo ultimo film, La Grazia, questa tematica non manca affatto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

