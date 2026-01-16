La grande battaglia di due grandi amici di Hollywood | sul set di un film Matt Damon e Ben Affleck si sfidarono a colpi di ghiande

Durante le riprese di un film, Matt Damon e Ben Affleck si sono sfidati in modo insolito: con colpi di ghianda. Un episodio che testimonia l’affiatamento e l’umorismo tra due grandi amici di Hollywood, capace di rafforzare anche le relazioni più solide. Un racconto che dimostra come, anche nei momenti più imprevedibili, la vera amicizia trovi il modo di emergere.

Ci sono amicizie che durano una vita. E poi ci sono quelle che sopravvivono anche a un colpo di ghianda in pieno occhio. Ben Affleck e Matt Damon appartengono decisamente alla seconda categoria. Amici da quando erano ragazzini a Boston, i due « drama geeks » – come li ha definiti il fratello di Ben – hanno conquistato Hollywood insieme, vincendo l’Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting – Genio ribelle nel 1998 e costruendo una delle bromance più famose del cinema. Ma prima del trionfo, prima dei red carpet e delle statuette dorate, c’è stato il set di Scuola d’onore. Era il 1992, il loro primo film insieme. 🔗 Leggi su Amica.it

