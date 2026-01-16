La Germania esce dalla recessione Pil in crescita | per l’Italia è una buona notizia

La ripresa dell’economia tedesca, dopo due anni di recessione, rappresenta un segnale positivo per i mercati europei e, di conseguenza, anche per l’Italia. La crescita del PIL tedesco può favorire un miglioramento delle relazioni commerciali e delle prospettive economiche nel nostro Paese, contribuendo a un quadro di stabilità e ripresa.

L’ economia tedesca è tornata a crescere dopo due anni consecutivi di recessione, segnando un’inversione di tendenza che ha effetti rilevanti anche fuori dai confini nazionali. Secondo le prime stime diffuse dall’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), nel 2025 il Prodotto interno lordo della Germania è aumentato dello 0,2% in termini reali rispetto all’anno precedente. Al netto degli effetti di calendario, la crescita si colloca allo 0,3%. Si tratta di un recupero che interrompe una fase di stagnazione che aveva pesato sull’intera economia europea. Come la Germania è uscita dalla recessione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Germania esce dalla recessione, Pil in crescita: per l’Italia è una buona notizia Leggi anche: Crisi delle aziende in Germania: una su tre accusa un calo degli ordini, l’uscita dalla recessione è ancora lontana Leggi anche: Manovra, Piero De Luca (PD): Crescita zero, senza PNRR Italia in recessione" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Germania esce dalla recessione, nel 2025 Pil +0,2%; La Germania esce dalla recessione, nel 2025 Pil +0,2%; La Germania esce dalla recessione: nel 2025 il Pil torna a +0,2%; Le Borse oggi, 15 gennaio. Wall Street: apertura in rialzo, rally chip spinge Nasdaq. La Germania esce dalla recessione, nel 2025 Pil +0,2% - Al netto degli effetti di calendario, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3%, lo ha comunicato Ruth Brand, pr ... msn.com

Germania: nel 2025 fuori dalla recessione con una crescita del Pil dello 0,3%. I vantaggi per l’Italia - Restano i nodi strutturali legati alla produttività e alla concorrenza cinese ... corriere.it

Berlino fuori dalla recessione per un soffio - Dopo due anni in negativo il Pil tedesco aumenta dello 0,2%, pesa il calo dell’export. repubblica.it

La Germania esce dalla recessione, nel 2025 Pil +0,2%. L'economia torna a crescere dopo due anni In Germania nel 2025 il Pil è aumentato dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Al netto degli effetti di calendario, il prodotto interno lordo è aumentato dello facebook

La Germania esce dalla recessione, nel 2025 Pil +0,2%. L'economia torna a crescere dopo due anni #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.