La Generazione Z e il nuovo rapporto con l’intrattenimento mobile | numeri e tendenze

La Generazione Z, cresciuta con gli smartphone, ha sviluppato un rapporto diverso con l’intrattenimento mobile. Per molti, il telefono rappresenta uno strumento centrale per socializzare, accedere a contenuti e informarsi. Analizzare numeri e tendenze permette di comprendere come questa fascia si integri con il digitale, influenzando le abitudini e le preferenze nell’uso di dispositivi e piattaforme. Un quadro che evidenzia l’evoluzione delle modalità di intrattenimento nell’epoca digitale.

La Generazione Z è la prima davvero cresciuta con uno smartphone in mano. Per chi è nato tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2010, lo schermo del telefono non è solo un oggetto: è il telecomando della propria vita sociale, dei contenuti, della musica, dei giochi, perfino dell'informazione. Negli Stati Uniti, ricerche recenti mostrano che circa il 95% degli adolescenti possiede uno smartphone e nove su dieci usano YouTube; quasi la metà dichiara di essere " quasi sempre online ". In Italia, il rapporto Tempi digitali di Save the Children segnala che oltre il 78% dei ragazzi tra 11 e 13 anni è su internet ogni giorno, in larga parte proprio via smartphone.

