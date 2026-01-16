la foto rubata di sean penn con la compagna valeria nicov che allontana le voci di crisi

Una foto spontanea di Sean Penn e Valeria Nicov, catturata recentemente, smentisce le voci di crisi nella loro relazione. Nonostante la differenza di età di 35 anni, la coppia mantiene un rapporto stabile e riservato. Dal 2024, continuano a vivere la loro storia con discrezione, dimostrando che l’amore può superare le convenzioni e le aspettative sociali.

Nonostante la fama dell'attore due volte premio Oscar e l'ascesa della modella moldava, Sean Penn e Valeria Nicov tengono il più privata possibile la loro relazione. Da quando hanno ufficializzato le cose, sul red carpet del Marrakech International Film Festival nel novembre 2024, le apparizioni pubbliche dei due si contano sulle dita di una mano e persino per i paparazzi non è un'impresa semplice fotografarli off duty. Eppure, Just Jared ha fotografato Sean Penn e Valeria Nicov mentre si godevano una passeggiata mano nella mano a Santa Monica. Il 14 gennaio, la coppia con 35 anni di differenza (Sean Penn ha spento 65 candeline, mentre Valeria Nicov è classe 1995) si è dedicata a un pomeriggio di shopping, mentre indossava outfit coordinati (camicia, pantaloni taglio dritto e giacca per entrambi) e si teneva saldamente per mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

