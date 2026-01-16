La forza di una donna le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026

Leggiamo le trame della soap opera di produzione turca “La forza di una donna”, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio dalle 16.05; e sabato 24 gennaio 2026 dalle 15.30. La cerimonia per Doruk è un concentrato di tensioni: Bahar parla con Sarp dopo aver visto le foto che lo ritraggono con Sirin e lo scontro tra i due è durissimo. Quando il circoncisore si infortuna, Nezir evita il peggio trovando un sostituto. Prima di andare via, però, fa sapere a Suat di aver scoperto l’inganno sul denaro di Sarp e di volerlo incontrare, salutando Doruk con una promessa. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026 Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La forza di una donna, le trame dal 19 al 24 gennaio; “La forza di una donna”, anticipazioni puntate dal 19 al 24 gennaio; La forza di una donna, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026; La forza di una donna, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026. La forza di una donna anticipazioni puntate dal 19 al 24 gennaio 2026: Sirin resta sola, anche Hatice ed Emre la scansano! - Ecco tutte le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 19 al 24 gennaio 2026. msn.com

“La forza di una donna”, anticipazioni puntate dal 19 al 24 gennaio - Sirin viene cacciata di casa e prova a ingannare Emre, ma Bahar la smaschera con le foto. 105.net

La forza di una donna anticipazioni 19 dicembre 2025/ Polizia da Nezir, Sarp, Bahar e i figli sono fuggiti - Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano cosa accadrà venerdì 19 dicembre 2025, Kismet interroga Sarp e Bahar per scoprire come... ilsussidiario.net

La forza di una donna Trame dal 19 al 24 gennaio. Sirin ormai sola. #kad?n #özgeözpirinçci

Prossimamente, a , la povera Bahar prenderà le distanze anche da Arif! Ecco perché: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-bahar-prende-le-distanze-da-arif-anticipazioni-terza-stagione/ facebook

La Forza di una donna, anticipazioni oggi (15 gennaio 2026): la confessione di Emre x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.