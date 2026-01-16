Ultima puntata settimanale per la dizi turca di Canale 5 che chiude con un episodio deflagrante: le scoperte degli ultimi giorni portano i protagonisti a non reggere più la tensione e tutto viene a galla nel peggiore dei modi. Ecco cosa succede a La forza di una donna sabato 17 gennaio. Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Bahar si ritrova ancora una volta al centro di un vortice emotivo e familiare che le fa mettere in discussione tutto: il passato con Sarp, il presente con la sua famiglia e un futuro sempre più fragile. Il clima si fa pesante proprio quando dovrebbe essere di festa e a rimetterci è il piccolo Doruk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 17 gennaio: la festa di Doruk si trasforma in un incubo

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni dal 17 al 23 gennaio 2026: Sarp e Arif si affrontano alla festa di Doruk

Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026: Nezir si presenta alla festa per la circoncisione di Doruk

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La forza di una donna, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; Nelle prossime puntate di “La forza di una donna” Sarp viene arrestato. Tutte le anticipazioni; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; “La forza di una donna”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026.

La forza di una donna, anticipazioni 17 gennaio: la festa di Doruk si trasforma in un incubo - Ultima puntata settimanale per la dizi turca di Canale 5 che chiude con un episodio deflagrante: le scoperte degli ultimi giorni portano i protagonisti a non reggere più la tensione e tutto viene a ga ... movieplayer.it