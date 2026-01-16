La forza di una donna anticipazioni 17 gennaio | la festa di Doruk si trasforma in un incubo
Ultima puntata settimanale per la dizi turca di Canale 5 che chiude con un episodio deflagrante: le scoperte degli ultimi giorni portano i protagonisti a non reggere più la tensione e tutto viene a galla nel peggiore dei modi. Ecco cosa succede a La forza di una donna sabato 17 gennaio. Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Bahar si ritrova ancora una volta al centro di un vortice emotivo e familiare che le fa mettere in discussione tutto: il passato con Sarp, il presente con la sua famiglia e un futuro sempre più fragile. Il clima si fa pesante proprio quando dovrebbe essere di festa e a rimetterci è il piccolo Doruk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni dal 17 al 23 gennaio 2026: Sarp e Arif si affrontano alla festa di Doruk
Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026: Nezir si presenta alla festa per la circoncisione di Doruk
La forza di una donna, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; Nelle prossime puntate di “La forza di una donna” Sarp viene arrestato. Tutte le anticipazioni; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; “La forza di una donna”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026.
La forza di una donna, anticipazioni 17 gennaio: la festa di Doruk si trasforma in un incubo - Ultima puntata settimanale per la dizi turca di Canale 5 che chiude con un episodio deflagrante: le scoperte degli ultimi giorni portano i protagonisti a non reggere più la tensione e tutto viene a ga ... movieplayer.it
La forza di una donna, anticipazioni dal 17 al 23 gennaio 2026: Sarp e Arif si affrontano alla festa di Doruk - Arriva lo scontro tra Sarp e Arif nei prossimi episodi La forza di una donna. superguidatv.it
Anticipazioni “La Forza di una Donna”, puntate dal 12 al 17 gennaio 2026: si festeggia Doruk, ma arrivano i momenti di tensione - Scopriamo le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026 di “La Forza di una donna”: Bahar scopre la verità sulle foto con Sarp! alfemminile.com
Prossimamente, a , la povera Bahar prenderà le distanze anche da Arif! Ecco perché: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-bahar-prende-le-distanze-da-arif-anticipazioni-terza-stagione/ facebook
La Forza di una donna, anticipazioni oggi (15 gennaio 2026): la confessione di Emre x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.