Tutti i dettagli shock dalle nuove puntate della soap turca su Canale 5 con Yusuf che scopre l’identità di Kismet e il suo rifiuto. Scopri come questa verità sconvolge le relazioni e cosa succederà a Sarp e Arif. Nei prossimi imperdibili episodi della soap turca La forza di una donna in onda su Canale 5, le emozioni raggiungeranno vertici inaspettati. Una scoperta sconvolgente travolgerà Yusuf (Ya?ar Uzel), costringendolo a fare i conti con un segreto doloroso: l’avvocatessa Kismet (Tu?çe Altu?), che ha conosciuto in circostanze complicate, è in realtà sua figlia, quella stessa figlia che tanti anni prima aveva deciso di non crescere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Forza Di Una Donna 3, Anticipazioni Turche: Yusuf scopre che Kismet è sua figlia!

