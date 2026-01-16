La Finanza mette a nudo due ragazze italiane su Onlyfans | evasione da 250mila euro risultavano nullatenenti

La Guardia di Finanza di Lodi ha individuato due giovani italiane attive su Onlyfans, con un’attività che ha generato circa 250mila euro di evasione fiscale. Nonostante i guadagni, le ragazze risultavano prive di beni e proprietà, evidenziando una discrepanza tra reddito dichiarato e patrimonio. L’indagine mette in luce le sfide nella verifica della conformità fiscale nel settore dei contenuti per adulti.

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto due giovani italiane che pubblicavano contenuti per adulti su Onlyfans, star della piattaforma ma che risultavano nullatenenti per il fisco. Le Fiamme gialle sono riuscita a ricostruire i relativi guadagni, percepiti nel tempo, pari ad oltre 250 mila euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, senza tuttavia dichiararli all'Agenzia delle entrate. In particolare, grazie all'attività di polizia economica-finanziaria eseguita dai finanzieri del Gruppo Lodi, che dal nickname usato dalle due giovani sono risalite alle loro identità effettive, hanno incrociato i dati sulla piattaforma.

