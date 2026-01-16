La Fiamma Olimpica protagonista a Piacenza

A Piacenza, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa nel percorso nazionale che coinvolge oltre 300 Comuni italiani. L’evento rappresenta un momento importante nel viaggio simbolico verso le Olimpiadi, sottolineando il ruolo della città come parte integrante di questa iniziativa nazionale. La presenza della Fiamma a Piacenza evidenzia il coinvolgimento e l’attenzione verso il patrimonio sportivo e culturale del territorio.

Piacenza è stata la protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, ospitando una delle tappe ufficiali del percorso nazionale che sta attraversando il territorio di oltre 300 Comuni italiani. Un evento di grande valore simbolico e partecipativo, che è poi culminato in una grande festa dello sport aperta a tutta la cittadinanza nel cuore di piazza Cavalli, dove è stato allestito il Villaggio della City Celebration.Intorno al palco centrale dedicato agli spettacoli - su cui si sono alternate anche le autorità, gli esponenti delle realtà del territorio rappresentative del mondo sportivo e delle discipline invernali - tutto è stato rivolto al coinvolgimento del pubblico: un ledwall per proiezioni e dirette live, spazi per la realtà virtuale, il photo booth “Torch Kiss”, installazioni luminose interattive, il simulatore dello sci, aree ristoro e stand con i gadget ufficiali dei Giochi, dando a tutti i visitatori l’opportunità di sentirsi protagonisti e vivere un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

