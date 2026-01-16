La Fiamma Olimpica attraversa Lodi e Codogno | gli angeli del Covid scelti come tedofori

La Fiamma Olimpica ha attraversato Lodi e Codogno, portando un messaggio di speranza e unità. In un percorso simbolico, gli angeli del Covid sono stati scelti come tedofori, rappresentando la resilienza della comunità. Questo passaggio ha coinvolto le vie cittadine, rafforzando il legame tra gli abitanti e il significato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un momento di condivisione e riflessione per il territorio.

Lodi – Non è stato solo un passaggio, ma un vero e proprio abbraccio collettivo. La fiamma olimpica, nel suo viaggio di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha attraversato Lodi trasformando le vie del centro in un corridoio di entusiasmo, applausi e partecipazione. Oggi, venerdì 16 gennaio, dopo la partenza da Tortona e prima dell’arrivo a Piacenza, il tragitto attraversato Lodi e la sua provincia. Nel capoluogo ha preso avvio dal Piazzale degli Sport alle 14.30, per poi snodarsi lungo le principali arterie cittadine fino a raggiungere il cuore simbolico della città – piazza della Vittoria e l’area del Broletto – e concludersi, dopo il passaggio sul ponte, in via Felice Cavallotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

