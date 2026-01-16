La Fenice si apre alla città metropolitana | biglietti a 25 euro per i residenti

La Fenice amplia l’offerta dedicata ai residenti di Venezia e della Città metropolitana. Grazie alla promozione “La Fenice per la Città e per la Città metropolitana”, è possibile acquistare online biglietti a 25 euro per diversi spettacoli in programma. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili le rappresentazioni teatrali, rafforzando il legame tra il teatro e la comunità locale.

Si rinnova l'iniziativa promozionale La Fenice per la Città e La Fenice per la Città metropolitana, che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nel territorio della Città metropolitana di acquistare online, sul sito del Teatro, biglietti a soli 25 euro per alcuni degli spettacoli in scena.

