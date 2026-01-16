la dottrina trump passa da caracas

La dottrina Trump si estende oltre i confini degli Stati Uniti e si manifesta anche a Caracas. Tuttavia, molte analisi tendono a semplificare la sua strategia, presentandola come improvvisata. Questa interpretazione è riduttiva e infondata, poiché evidenzia come le decisioni di Trump siano frutto di una pianificazione accurata, piuttosto che di azioni casuali o impulsive.

C'è un errore che ripetono molti analisti: dipingere Donald Trump come improvvisatore. È una lettura pigra, consolatoria e sostanzialmente falsa. Trump non è solo istinto: è prima di tutto detonatore di strategie radicate a Washington da decenni. Gli eventi recenti, dal Venezuela alla Groenlandia, passando per Cuba e Colombia, non sono scatti d'ira, ma tasselli di una visione coerente. Si è tornato a parlare di Dottrina Monroe, che Trump ha già deformato e aggiornato in chiave Donroe. La Storia, forse, la consegnerà come dottrina Trump. A intuirlo per primi sono stati i giornali progressisti, dal New York Times in giù.

