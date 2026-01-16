La direttrice di via Gleno | Carcere l’emergenza è sociale

La direttrice di via Gleno, D’Onofrio, commenta l’emergenza carceraria sottolineando che si tratta di una crisi di natura sociale. Dopo l’appello della sindaca al governo, evidenzia come le difficoltà della società influenzino il sistema penitenziario, che spesso si trova a gestire situazioni di carenza di dignità e risorse. Un’analisi che invita a riflettere sulle cause profonde e sulla necessità di interventi più incisivi.

«Viviamo in un periodo storico di transizione, forse senza precedenti, in cui gli istituti penitenziari stanno accogliendo tutte le difficoltà e le emergenze che la società non riesce più a prendere in carico e gestire. Non è un'accusa. Ma se il carcere si occupa di emergenza sociale ecco che allora rischia di svuotarsi della sua nobile funzione, stabilita dalla legge, ovvero quella di accompagnare le persone che hanno commesso un reato».

