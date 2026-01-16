La direttrice deve dimettersi Teatro Due proteste dopo gli abusi

Dopo le recenti accuse di abusi, il teatro Due si trova al centro di una mobilitazione. Cinzia Spanò, presidente dell’associazione Amleta, sottolinea la richiesta di dimissioni della direttrice e del consiglio di amministrazione, ritenuti responsabili di non aver gestito adeguatamente la situazione. La questione ha suscitato un forte dibattito pubblico, evidenziando l’importanza di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni culturali.

«Il messaggio che deve passare è che è Natale ogni giorno, perché dobbiamo avere sempre attenzione per chi ha bisogno»: è il pensiero di suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana sul significato delle festività per chi vive in condizioni di povertà - facebook.com facebook

"Jerome #Powell è una persona dall'integrità impeccabile": Gita Gopinath, ex vice direttrice generale dell’FMI, è preoccupata che le accuse di #Trump e l'indagine penale del DOJ contro il presidente della #FederalReserve abbiano un "effetto dissuasivo su og x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.