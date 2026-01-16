La direttrice deve dimettersi Teatro Due proteste dopo gli abusi
Dopo le recenti accuse di abusi, il teatro Due si trova al centro di una mobilitazione. Cinzia Spanò, presidente dell’associazione Amleta, sottolinea la richiesta di dimissioni della direttrice e del consiglio di amministrazione, ritenuti responsabili di non aver gestito adeguatamente la situazione. La questione ha suscitato un forte dibattito pubblico, evidenziando l’importanza di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni culturali.
«L’autosospensione non ci basta, chiediamo le dimissioni della direttrice e di tutto il cda» afferma Cinzia Spanò, presidente dell’associazione Amleta. Il riferimento è al Teatro Due di Parma – e. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
