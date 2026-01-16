La diplomazia della menzogna del Cremlino

Durante la cerimonia di presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori in Russia, Vladimir Putin ha ricevuto i rappresentanti diplomatici, tra cui l’ambasciatore italiano a Mosca. Questo evento si inserisce in un contesto internazionale complesso, in cui le relazioni tra Russia e altri paesi sono spesso caratterizzate da dinamiche di diplomazia sottile e strategie di comunicazione, talvolta tese a influenzare l’opinione pubblica e le scelte politiche.

Putin accoglie gli ambasciatori e fa finta di non aver invaso l'Ucraina. La frase simbolo? "La diplomazia, la ricerca del consenso e di soluzioni di compromesso vengono sempre più sostituite da azioni unilaterali e molto pericolose" Alla cerimonia di presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori stranieri in Russia, Vladimir Putin ha accolto i diplomatici, fra i quali sedeva anche l'ambasciatore italiano a Mosca, Stefano Beltrame, scelto in un tentativo di approccio trumpiano ai rapporti con la Russia. Il capo del Cremlino ha usato parole accoglienti, ha detto: "La diplomazia, la ricerca del consenso e di soluzioni di compromesso vengono sempre più sostituite da azioni unilaterali e molto pericolose".

Ucraina, drone russo colpisce fermata dell'autobus a Bila Cerkva: il momento dell'esplosione - Nulla è casuale, soprattutto in un sistema politico verticalizzato e guidato da un uomo ossessionato dai dettagli come quello russo, e infatti l’unica visibile eccezione era Keith Kellogg, l’inviato ... lastampa.it

IL FALSO ATTACCO CON I DRONI DI PUTIN? ?? Zelensky smaschera la menzogna di Valdai! #shorts

Il linguaggio della politica cambia: si semplifica, si imbarbarisce, perde ogni spazio di dialogo. È ancora possibile recuperare un’etica della comunicazione E costruire una nuova diplomazia della parola nell’era dei social A Quante Storie, Giorgio Zanchini d facebook

