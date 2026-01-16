La cupola d’oro di Trump

La proposta di Trump riguardo alla Groenlandia ha suscitato molte discussioni. Secondo l’ex presidente, questa regione sarebbe strategicamente importante per la difesa degli Stati Uniti e della NATO. Pur mancando conferme ufficiali, si tratta di un tema che invita a riflettere sulle strategie geopolitiche e sugli interessi internazionali. In questo articolo, analizzeremo i punti chiave di questa proposta e il suo possibile impatto.

Secondo Trump la Groenlandia è essenziale per la difesa degli Usa e della Nato. Non sappiamo se sia vero, ma perché non concedergli il beneficio del dubbio? Dino Moser via email Gentile lettore, il dubbio non esiste. L’America non ha alcun bisogno della Groenlandia per motivi militari. Dal 1951 un trattato con la Danimarca le permette di creare basi militari a piacimento in Groenlandia. Ebbene, a oggi non ha creato nuove basi, ma ha addirittura depotenziato l’unica già esistente. “Russia e Cina vogliono l’Artico” dice Trump. Risponde il ministro danese Rasmussen: “Non vediamo una nave militare cinese da 10 anni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Hannoun, tra i presunti terroristi anche l'attivista dell'associazione benefica la Cupola d'Oro

Leggi anche: Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione "La Cupola d'oro"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Usa, lo scudo missilistico di Trump rischia di accendere la corsa alle armi nucleari di Cina, Russia e Corea del Nord - Il piano del presidente Donald Trump per un ambizioso scudo missilistico chiamato «Cupola d’oro» ha scatenato dure reazioni da parte di Cina, Russia e Corea del Nord, che lo accusano di innescare una ... milanofinanza.it

Golden Dome. La cupola di Trump indigna la Cina, la Russia (strategicamente) abbozza - "Una volta completato, il Golden Dome sarà in grado di intercettare missili anche se lanciati dall’altra parte del mondo o dallo spazio, ponendo fine per sempre alla minaccia missilistica per il ... huffingtonpost.it

Russia e Cina nel panico per la Cupola d’Oro di Trump

Maria Corina Machado consegna il Nobel per la Pace a Trump: “Gli importa la sofferenza del popolo venezuelano” Link nei commenti - facebook.com facebook

Golden Dome, lo scudo missilistico che vogliono costruire gli USA, Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia". Il progetto del sistema spaziale x.com