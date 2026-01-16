La Cultura rinasce a L’Aquila | un anno di festeggiamenti

L’Aquila si appresta a vivere un anno dedicato alla cultura, con un calendario ricco di eventi e iniziative che celebrano il suo patrimonio e la rinascita della città. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza di figure istituzionali, segna l’inizio di un percorso che coinvolge la comunità e invita a riscoprire le eccellenze locali. Un’occasione per conoscere e valorizzare il ruolo di L’Aquila come capitale culturale nel 2026.

L'Aquila, 16 gennaio 2026 – Per chi vuole scoprire l'Italia nel 2026 la città più ricca di eventi e spettacoli sarà L'Aquila Capitale della Cultura, che domani inaugura un anno di festeggiamenti con una cerimonia solenne, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Un calendario ricco di eventi, spettacoli teatrali, percorsi culturali, cammini religiosi e possibilità di visite guidate in luoghi suggestivi di forte significato culturale e simbolico. La città de L'Aquila è pronta al meglio del suo splendore per accogliere turisti e curiosi per accompagnarli nei luoghi più suggestivi del capoluogo fino ai confini con Rieti, che celebra in sinergia la Capitale della Cultura, presentando un calendario di eventi.

