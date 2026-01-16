La crisi di Ecua il Cartello sociale dal prefetto | decisa la convocazione dei sindaci

La crisi del Consorzio universitario Ecua, caratterizzata da incertezze gestionali, è stata portata all’attenzione del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. La decisione di convocare i sindaci mira a valutare le possibili soluzioni e a garantire la continuità delle attività. La situazione richiede un’approfondita analisi per definire interventi efficaci e tempestivi, nel rispetto delle esigenze della comunità e delle istituzioni coinvolte.

La situazione del Consorzio universitario Ecua continua a rimanere molto incerta e approda sul tavolo del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. A chiedere un confronto urgente era stato il Cartello sociale che ha riconosciuto l’attenzione riservata dal prefetto a una vicenda che, ormai, presenta tutti i tratti di un’emergenza istituzionale e finanziaria. Secondo quanto riferito, la paralisi che blocca l’attività del Consorzio non sarebbe riconducibile a fattori esterni o a circostanze imprevedibili, ma a un conflitto politico interno alla stessa area che governa il territorio e la Regione. Uno scontro che, mentre resta irrisolto, produce effetti concreti su studenti, lavoratori e sull’intero sistema universitario provinciale esponendolo al rischio di conseguenze difficilmente reversibili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

