La coppia più improbabile di Hollywood lo è sempre meno

Negli ultimi anni, le percezioni sulle coppie improbabili di Hollywood sono cambiate. Quando si diffuse la notizia che Timothée Chalamet frequentava una delle sorelle Kardashian-Jenner, molti rimasero sorpresi, considerandolo un improbabile accostamento. Ora, a distanza di tre anni, questa relazione è diventata parte del panorama mediatico, evidenziando come le storie di coppia nel mondo dello spettacolo possano evolversi nel tempo e diventare più comuni.

Dopo aver ricevuto il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme ai Critics Choice Awards l’attore Timothée Chalamet ha ringraziato, tra gli altri, «la mia partner da tre anni» dicendo che non avrebbe potuto fare quello che ha fatto senza di lei. L’ha fatto di nuovo la settimana dopo, alla cerimonia dei Golden Globe in cui ha vinto lo stesso premio e le ha ripetuto «ti amo» prima di scendere dal palco. La partner in questione è Kylie Jenner, famosa perché figlia minore della famiglia Kardashian-Jenner. Chalamet e Jenner hanno iniziato a frequentarsi nel 2023 ma la loro coppia è stata a lungo considerata troppo improbabile per essere presa sul serio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

