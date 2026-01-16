La circolare che chiede alle scuole il censimento degli studenti palestinesi Scoppia la polemica | Schedatura su base etnica Il ministero nega

Recentemente, è emersa una circolare indirizzata alle scuole italiane che richiede il censimento degli studenti palestinesi. La richiesta ha sollevato preoccupazioni e critiche, con accuse di schedatura su base etnica. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione ha negato ogni intento discriminatorio, sottolineando la natura esclusivamente statistica della richiesta. La vicenda ha suscitato un dibattito sulla tutela della privacy e sui criteri di raccolta dei dati scolastici.

Fa discutere una circolare inviata alle scuole che chiederebbe di censire gli studenti palestinesi presenti negli istituti. Nel documento, indirizzato ai dirigenti scolastici, viene richiesto di indicare il numero di alunni palestinesi, nelle scuole statali e paritarie, suddivisi per territorio e ordine scolastico, senza però specificare le finalità dell’operazion e. La richiesta ha allarmato sindacati, associazioni scolastiche e realtà palestinesi, che hanno espresso forte «preoccupazione». La Comunità palestinese ha denunciato l’iniziativa perché «assomiglia a una schedatura su base etnica e nazionale», definendola «gravissima, inaccettabile e pericolosa, non solo nei confronti del nostro popolo ma contro ogni forma di libertà costituzionale e democratica». 🔗 Leggi su Open.online

Discriminazione nelle scuole: nota USR Lazio chiede schedatura “alunni/studenti palestinesi”.

Censite gli alunni palestinesi nelle scuole, scoppia la polemica: “Schedatura”. Il Mim: “Censimento” - Basta una circolare del ministero dell’Istruzione per trasformare un atto amministrativo in un caso politico nazionale. msn.com