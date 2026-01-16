La Cgil Palermo al sit in della comunità iraniana | Stop alle violenze libertà per i detenuti
La Cgil Palermo partecipa al sit-in della comunità iraniana previsto per sabato 17 gennaio alle ore 17 in piazza Verdi. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla necessità di fermare le violenze e chiedere la libertà per i detenuti. Un gesto di solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, nel rispetto dei principi di giustizia e diritti umani.
La Cgil Palermo annuncia la sua partecipazione al presidio organizzato dalla comunità iraniana in città, che si terrà domani, sabato 17 gennaio, alle ore 17 in piazza Verdi.“Saremo presenti alla manifestazione – dichiara la Cgil Palermo – per sostenere l’autodeterminazione del popolo iraniano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
