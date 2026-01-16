La Cgil Palermo al sit in della comunità iraniana | Stop alle violenze libertà per i detenuti

La Cgil Palermo partecipa al sit-in della comunità iraniana previsto per sabato 17 gennaio alle ore 17 in piazza Verdi. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla necessità di fermare le violenze e chiedere la libertà per i detenuti. Un gesto di solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, nel rispetto dei principi di giustizia e diritti umani.

