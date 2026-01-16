La ceramica attraverso il tempo E’ pronto il calendario dell’arte

La ceramica ha accompagnato la storia nel corso dei secoli, riflettendo le tradizioni e l’evoluzione artistica. Domani alle 17, nel salone nobile di Palazzo Gradari, sarà presentato il calendario 2026 dell’Associazione Amici della Ceramica di Pesaro, un'occasione per scoprire i principali momenti e le opere che hanno segnato questa lunga e ricca storia.

Un anno in compagnia della ceramica: domani alle 17, nel salone nobile di palazzo Gradari, sarà presentato il calendario 2026 dell' Associazione Amici della Ceramica di Pesaro. Protagonisti di quest'anno, la manifattura Ciccoli e Achille Wildi. "Per il 2026 – spiega il presidente dell'associazione Mirko Bravi – abbiamo scelto di porre i riflettori sulla manifattura fondata da Pietro Ciccoli e sulla sua produzione di maioliche che ha attraversato la prima metà del '900 e che, nonostante le difficoltà di crisi economiche e del periodo bellico, con resilienza ha saputo continuare facendo scuola e formando numerosi ceramisti pesaresi, tra i quali i più conosciuti sono Wildi e Baratti".

